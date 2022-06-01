ظواهر جوية ودرجات حرارة.. حالة الطقس غدا الخميس (بيان)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس نهارا غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 20

وادى النطرون 35 20

طنطا 34 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 19

مطروح 27 20

السلوم 29 19

سيوة 36 19

بورسعيد 29 20

دمياط 28 21

الزقازيق 36 21

المنصورة 34 20

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 36 23

طابا 35 22

كاترين 30 14

الطور 32 23

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 23

بنى سويف 35 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 36 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

إدفو 42 26

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 38 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 30 23

رأس حدربة 29 22

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