التعليم العالى تعلن نتائج قرعة موسم الحج لهذا العام

جدة - نرمين السيد - أناب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، د. أيمن عاشور نائب للوزير لشؤون الجامعات، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسحب القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية، وإعلان أسماء الفائزين بأداء الحج.





وفور إجراء القرعة العلنية، التى شهدها ممثلو كل قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملون بالوزارة، تم إعلان فوز (5) موظفين وهم من ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها:

طه سليمان طه – بالكلية التكنولوجية، إيمان عبد الحليم عبد المقصود- بالكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى موظفين احتياطيين هما: نجلاء البشتاوى السيد- المعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرى، سحر عبد العزيز إبراهيم- بالكلية التكنولوجية بالمطرية.



ومن المراكز والمعاهد البحثية موظف أساسى هو: وفاء يوسف عبدالمعبود، بالإضافة إلى موظف احتياطى هو سليم سيد سليم، إضافة إلى موظفين أساسيين من الجامعات الحكومية وهما: عبد الفتاح صالح عبد الفتاح بجامعة المنيا، أحمد محمود أحمد بجامعة سوهاج، فضلا عن موظفين احتياطيين وهما: أمل محمد مجد الدين بجامعة الزقازيق، حمدى محمود إسماعيل بجامعة المنيا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 5 تأشيرات للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الحكومية والمراكز البحثية، موزعة على النحو التالى:

"2" لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها، "2" للجامعات الحكومية، "1" للمراكز والمعاهد البحثية) وقد تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات الخاصة باختيار المرشحين لأداء الحج، طبقا للقواعد والشروط والتى تشمل: ألا يتجاوز سن المتقدم السن القانونى، وألا يقل عن 45 عاما، والأولوية لمن لم يسبق له الحج.



كما تقدم للترشيح 140 متقدما موزعين على النحو التالى:

"105" الجامعات، "10" المراكز البحثية والبحث العلمى، "25" ديوان عام وزارة التعليم العالى والكليات التكنولوجية والمعهد الفنى بالمحلة الكبرى.