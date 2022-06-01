عاجل- الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن يحيى عبدالهادى

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا رقم 219 لسنة 2022 بالعفو عن باقى عقوبة السجن المقضى عليها على المحكوم عليه يحيى حسين عبدالهادى فى القضية رقم 558 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مدينة نصر ثان.





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