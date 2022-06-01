بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2022

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701323/بالاسم-ورقم-الجلوسنتيجة-الشهادة-الإعدادية-ببورسعيد-2022

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

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ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد من هنا

وكان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات من خلال 65 لجنة أساسية و 12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات.‏

الطللاب أدوا الامتحانات بنظام البابل شيت

ووفقًا لنظام الامتحانات الجديد، فقد شملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للإختيار من متعددو 30% أسئلة موضوعية وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

جميع مميزات النظام تأتي في مصلحة الطالب

ويطبق هذا العام منظومة التصحيح المميكن التي تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات بالإضافة إلى إصدار 25 تقريرا فنيا عن الإمتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن لافتا إلى أن جميع هذه المميزات تأتى فى صالح الطالب بالمقام الأول.‏