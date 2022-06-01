النائب حمدي أبو خشيم لـ دوت الخليج: «القطار الكهربائى السريع» يعد حلقة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701297/النائب-حمدي-أبو-خشيم-لـ-تحيا-مصر-القطار-الكهربائى-السريع-يعد-حلقة-جديدة-لسلسلة-المشروعات-القومية-التي-تنفذها-الدولة

قال النائب حمدي أبو خشيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تنفيذ مشروع" القطار الكهربائى السريع” داخل الدولة المصرية، يعد تسويق استثمارى أوربى لمصر، فضلا عن أنه يعطي انطباع بالاستقرار فى ظل أجواء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيرها على كل دول العالم.

دوت الخليج

النائب حمدي أبو خشيم: القطار الكهربائى السريع يعد تسويق استثمارى أوربى لمصر

وأكد "أبو خشيم"، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مشروع "القطار الكهربائى السريع" حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التى يتم تنفيذها بمصر، لتخدم 90 % من الشعب، لتعويض سنوات من غياب التخطيط والتنمية، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع داخل الدولة المصرية.

وأشارعضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن الصناعة من الأنشطة التى تمثل أولوية التنمية، إضافة إلى أن النقل الحديث يمثل الجناح الأهم في الاستثمار الصناعي، ويمثل مشروع " القطار الكهربائي السريع" أحد أجنحة دعم الاستثمار، فضلا عن أنه يدعم فكرة ممرات التنمية داخل الدولة.

وأشاد النائب حمدي أبو خشيم، بمشروع " القطار الكهربائي السريع"، حيث سينتج حول طريق القطار مجتمعات وأنشطة مختلفة في مناطق خالية، ما يجعل القطار خطوة فى التوسع الأفقى للأنشطة الزراعية والصناعية.

مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب لمشروع "القطار الكهربائي السريع”

وكان قد أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة بدأت من منتصف شهر مايو فى التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث والذى يمتد الجزء الأول بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، ضمن منظومة التشغيل التجريبي لهذا الجزء.

كما تعد المرحلة الأولي من أهم مراحل مترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث يتم لأول مرة ربط القاهرة بالجيزة من محطة، ناصر، التبادلية التى تربط الخط الثالث بالأول «حلوان- المرج»، وهذا سيمكن أكثر من 2 مليون راكب يستقلون الخط الأول فى استخدم الخط الثالث بسهولة دون التبديل فى محطة العتبة، مشيراً إلى أن حجم الطاقة الاستيعابية لـ الجزء الأول يبلغ 200 ألف راكب يوميا بمتوسط 50 ألف راكب لكل محطة من المحطات الأربع وهى من المراحل كثيفة الركاب، خاصة أنها توفر الوقت فى الانتقال من الجيزة إلى وسط وشرق القاهرة فى زمن قياسى، نظرا لأنها منطقة تعانى من كثافة مرورية عالية، مؤكدا أن التجارب تستمر 8 أسابيع وفقا لمعايير التشغيل الدولية وأن هناك هيئة تصنيف أوروبية دولية تشرف على التجارب وتمنح مع نهاية التجارب بدء التشغيل للركاب.