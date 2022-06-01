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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701318/محافظ-دمياط-ترد-على-طلبات-نواب-المحافظة-و-تعد-بحل-مشكلات-إنارة-الطرق

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بنواب محافظة دمياط في حضور الدكتورة منال عوض _محافظ دمياط و طالب النائب محمود مشعل بتوفير بعض الخدمات لمركز الزرقا بمحافظة دمياط من بينها صيانة أعمدة الإنارة وتوفير عربات نظافة، بالإضافة رصف طريق عزبة محمد حسن .

دوت الخليج

محافظ دمياط ترد على طلبات نواب المحافظة

و أكدت منال عوض محافظ دمياط، أن عربات النظافة متوفرة بمركز الزرقا، مشيرة إلي أنها ستتابع مرة أخرى توافر العربات بشكل كافي بالإضافة إلي متابعة تركيب كشافات الإنارة في مركز الزرقا و إنارة مدخل قرية مية الخولي.

و ردا على شكاوي رصف طريق عزبة محمد حسن، أكد طارق بدوي مدير إدارة الطرق بمحافظة دمياط، أن العزبة غير تابعة للمحافظة وإنما تتبع محافظة الدقهلية وتم إرسال خطاب للمحافظة بشأن هذا الطريق .

و ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بإنارة كوبري فارسكور العلوي وتم إدراجه ضمن خطة المحافظة للبدء في إنارته.