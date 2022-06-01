انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد رشاد عثمان: توريد القمح «أمن قومي» في ظل الظروف العالمية الراهنة وتوقف سلاسل الإمداد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701317/النائب-محمد-رشاد-عثمان-توريد-القمح-أمن-قومي-في-ظل-الظروف-العالمية-الراهنة-وتوقف-سلاسل-الإمداد

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن العالم يعيش أزمة غذاء عالمية حادة، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي لا تبدو نهاية وشيكة لها، وعليه فكل دولة تعمل على تأمين احتياطاتها من الغذاء والسلع.

دوت الخليج

محمد رشاد عثمان: توريد القمح "أمن قومي" في ظل الظروف العالمية الراهنة وتوقف سلاسل الإمداد

ونوه عثمان، في تصريحات له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء بخصوص ملف توريد الأقماح، لافتا إلى متابعته أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة، موقف التوريد على الأرض، والعمل على تذليل أي تحديات.

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى أن إعلان رئيس الوزراء، التعامل بحسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، قائلا إن القضية أمن قومي من الدرجة الأولى في ظل هذه الظروف.

توريد القمح

وشدد عثمان، على أن أي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، علاوة على توجيهات رئيس الوزراء في إطار تكليفات الرئيس بالتواصل المباشر مع الفلاحين ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية توريد القمح.

واختتم النائب محمد رشاد بيانه، بالإشادة بما أعلنته الحكومة عن العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 65% خلال عامين، وهو هدف استراتيجي للدولة.