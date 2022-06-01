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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701316/رئيس-محلية-النواب-لموظفي-المحليات-بعد-شكاوي-عدم-الرد-على-الهاتف-النائب-شريك-لك-في-تحقيق-السلم-الاجتماعي

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يجامل الحكومة، مضيفا:" الحكومة تحضر لاجتماعات المجلس و تستمع لطلبات الاحاطة و تتفاعل مع التوصيات.

دوت الخليج

رئيس محلية النواب لموظفي المحليات بعد شكاوي عدم الرد على الهاتف: النائب شريك لك في تحقيق السلم الاجتماعي

واضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ان " هناك تعاون بين جميع السلطات التشريعية و التنفيذية .

و ردا على انتقادات النواب بخصوص عدم رد بعض المسئولين في المحليات على بعض النواب قال النائب احمد السجيني موجها كلامه لممثلي المحليات " النائب شريك لك في تحقيق السلم الاجتماعي و لابد من الرد عليهم و طالب النواب خلال الاجتماع بادراج بعض المناطق في محافظة دمياط ضمن برنامج حياة كريمة لتلبية الخدمات الجماهيرية التي طالب بها النواب .

و ردت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض " على عدد من طلبات الاحاطة قائلة: سيتم حل المشكلات الواردة في طلبات الإحاطة و تم تشكيل لجان فرعية بالفعل لتنفيذ بعض طلبات النواب و هنا طالب النواب باخطارهم بالنتائج .

و ناقشت لجنة الادارة المحلية طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة د. هناء فاروق، بشأن: تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط – ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها.

كما ناقشت : توفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.

و ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن: " ​فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا – محافظة دمياط، ومعاملتها معاملة القرى في تقدير أسعار مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء والرسوم الإدارية وذلك أسوة بكفر البطيخ، حيث يتم معاملة المواطنين بالعزبة المشار إليها معاملة مدينة الزرقا في تقدير الرسوم بالرغم من عدم وجود خدمات أو مرافق بها.

و شمل الطلب سرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور محافظة دمياط – حيث تسببت الشوارع المتهالكة في شلل وتكدس مروي بالمدينة.

وشمل الطلب الثالث: الموافقة على سرعة رصف طريق عزبة راشد حتى مسجد عزبة سلامة مركز فارسكور – محافظة دمياط بمسافة تقل عن 700 متر، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على قضاء مصالحهم وخدماتهم المطلوبة من المصالح الحكومية المختلفة بأنحاء المركز والقرى المجاورة.