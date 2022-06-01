انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوفد لـ دوت الخليج: وجودنا فى المشهد السياسي كحزب معارض لا يُمانع إطلاقا من دورنا فى دعم الدولة والنظام الحالى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701312/رئيس-الوفد-لـ-تحيا-مصر-وجودنا-فى-المشهد-السياسي-كحزب-معارض-لا-يمانع-إطلاقا-من-دورنا-فى-دعم-الدولة-والنظام-الحالى

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب جزء من النظام السياسى المصرى، ومُشارك وفعال بالمشهد، ونلقى قبول وتقدير واسع لدورنا كحزب مُعارض، ونحن كوفديين فاعلين وموجدين على الساحة، والجو الآن يُبشر بكل خير لصالح الحياة السياسية المصرية.

دوت الخليج

رئيس حزب الوفد: المعارضة دائما جزء أساسى من النظام السياسى

وأضاف يمامة: وجودنا فى المشهد كحزب معارض لا يُمانع إطلاقا من دورنا فى دعم الدولة المصرية والنظام الحالى، لأنه ضرورة، لافتا أن يوجد قول مأثور فى أنه إذا لم تتواجد المعارضة فى أى نظام سياسى لإجتهدت الحكومة فى إيجادها، والمعارضة دائما جزء أساسى من النظام السياسى.

الحوار الوطني

وأكد رئيس حزب الوفد، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة الحوار تأتى من منطلق أنها «مفصل بين فترتين» الأولى وهى فترة عانت منها البلاد من قلق كبير وطوارئ وحالة من الفوضى، والثانية هي الانتقال من هذه المرحلة لحالة من الاستقرار، وانتهاء أوضاع المرحلة الأولى من طوارئ وفوضى ومواصلة التنمية والبناء، وحدوث أى حادثة من وقت لأخر تمثل ظاهرة طبيعية فى أى مجتمع مثل الفساد الذى يتواجد فى أى مجتمع وهو ما لا يعنى أن المجتمع المتواجد به صور الفساد هو مجتمع غير متعافى، ومن ثم المرحلة الثانية والجديدة والتى أطلق فيها الرئيس السيسى دعوته بالحوار وهو ما يطلق عليها البعض بأنها الجمهورية الجديدة، وأنا أرى أن المصطلح الأكثر إنضباطا لهذه المرحلة هو (الجمهورية الديمقراطية).

هذا و أجرى موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حوارًا مع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى ضوء اللقاءات والحوارات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسى والبرلمانى، بشأن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية.