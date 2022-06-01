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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701309/محافظ-مطروح-يستعرض-خلال-استقباله-وفد-نقل-النواب-أعمال-التطوير-التى-تجرى-بمنفذ-السلوم-البرى-كبوابة-مصر-الغربية

دوت الخليج

محافظ مطروح يستعرض أعمال التطوير التى تجرى بمنفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية

ورحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بلجنة النقل والمواصلات على أرض محافظة مطروح مع استعراض لعدد من مشروعات الطرق القومية والتنموية بالمحافظة والتى عكست اهتمام القيادة السياسية وسعيها من خلال فكر وتخطيط عملى لفتح شرايين ومحاور للتنمية وإقامة مجتمعات جديدة منها كالمثال لا الحصر مشروع توسعة طريق سيوة مطروح الخرسانى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بعدد ٦ قطاعات بطول ٣٠٠ كم ومشروع محورالضبعة - روض الفرج كأهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاق بطول نحو 600 كم ليخلق محاور تنمية جديدة ، وطريق سيوة - جربوب كمحور تجارى يربط بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة بطول ٩٠ كم مزدوج بالاضافة الى توسعة الطريق الدولى الساحلى الاسكندرية مطروح تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسعته الى 6 حارات ليواكب الكثافة المرورية والنهضة التنموية والمشروعات القومية العملاقة على طول الساحل الشمالى.

وكذلك القطار الكهربى السريع ليربط العين السخنة شرق مصر ثم القاهرة وصولا إلى مدينة العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بما يحققه من سرعة وتيسير الحركة والنقل، و إنشاء ميناء جرجوب كميناء تجارى وسياحي.

كما استعرض محافظ مطروح، أعمال التطوير التى تجرى بمنفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية، مؤكدا ان منفذ السلوم فى المراحل النهائية للإنشاء على أحدث طراز وتكنولوجيا سيوفر الراحة للجميع والقضاء على أى مشقة أومتاعب حاليا خلال فترة الإنشاء.

وأضاف: هذه الطفرة التنموية فى قطاع الطرق والمشروعات القومية يواكبه إهتمام محافظة مطروح بتطوير قطاع النقل والمواصلات الداخلى بمدن المحافظة، مع تطوير للبنية التحتية فى عدد من الطرق والشوارع التى عانى منها المواطن وفتح محاور وطرق مرورية جديدة تيسر الحركة بالمحافظة وتفتح منافذ تنموية جديد، كمحور الشهيد مفتاح العشيبى وطريق الدكتور على حميدة والمدخل الشرقى سملا علم الروم وكورنيش الابيض الجديد، وغيرها، مؤكدا أن كافة خطوات التنمية بمطروح سيعود عائدها على أهالى المحافظة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.