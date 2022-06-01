انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد عبادة يطالب بتوفير برنامج للعلاج لكافة العاملين بالهيئة القومية للبريد وأسرهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701308/النائب-محمد-عبادة-يطالب-بتوفير-برنامج-للعلاج-لكافة-العاملين-بالهيئة-القومية-للبريد-وأسرهم

أكد النائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدور الكبير الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد ،لافتا إلى الدعاية والإعلان الذى اتجهت إليه الهيئة مؤخرا، ساهم فى دخول فئات أخرى من المواطنين لم تعتاد التعامل مع هيئة البريد من قبل.

دوت الخليج

جاء هذا خلال مشاركته ضمن وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، لزيارة الهيئة القومية للبريد المصري بالقرية الذكية.

وأشار أمين سر اتصالات النواب، إلى أننا بحاجة إلى إطلاق خطة ترويجية لتطبيق "يلا" التابع للهيئة القومية للبريد .

وقال: لدى قطاع كبير من مستخدمى الانترنت مازالوا بحاجة إلى التعرف على تطبيق أو أبليكشن "يلا".

وشدد النائب محمد عبادة على ضرورة توفير برنامج للعلاج لكافة العاملين بالهيئة القومية للبريد وأسرهم، وذلك لتحقيق الأمان للعاملين بالهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية .

هذا وطالب أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة السرعة تطوير مكاتب هيئة البريد، لتتواكب مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الزيارة التى قامت بها لمقر هيئة مكتب البريد المصري بالقرية الذكية، اليوم،إلى أهمية رفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للبريد لتلبية احتياجات المواطنين ،فضلا عن توفير برنامج علاجى لهم ولأسرهم .

وقالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أن الهيئة القومية للبريد شهدت تطورا هائلا فى الفترة الماضية ،وهو ما يعكس تطور الأداء فى كافة الخدمات البريدية بجميع محافظات الجمهورية .