انت الان تتابع تفاصيل خبر متاحة كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد بالأسماء ورقم الجلوس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701306/متاحة-كاملة-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بالوادي-الجديد-بالأسماء-ورقم-الجلوس

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الوادي الجديد، محركات البحث المختلفة، حيث اعتمد محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الثاني، صباح اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح بلغت 93%، كما أعلن أسماء الـ10 الأوائل على المحافظة.

وينشر موقع دوت الخليج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة لأسماء الـ10 الأوائل على محافظة الوادي الجديد 2022.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 2022

ونشرت محافظة الوادي الجديد، أسماء الـ10 الأوائل بمرحلة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، وهم:

1- سارة محمد زنون أحمد.

2- سما طارق محمد محمد.

3- ريناد هشام عبدالله.

4- بسنت أحمد عبدالرحمن.

5- شمس عماد الدين أحمد صابر.

6- حسناء رضا إسماعيل درويش.

7- سارة عربي أحمد محمد.

8- شيماء رجيب محمد عبدالرؤوف.

9- أسماء حمدي أمين عبدالله.

10- حبيبة محمود توفيق يونس.

11- زياد محمد على أحمد.

12- حسناء مجدي محمد حسن.

13- ياسمين صابر ياسين ابراهيم.

14- أحمد محمد أحمد مصطفى.

15- جهاد أسامة عبد الفتاح سالم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في أي لحظة، عقب اعتماد محافظ الوادي الجديد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 منذ قليل، كما سيتم اعتمادها رسميًا في الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد 2022

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الوادي الجديد، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بمحافظة الوادي الجديد.

2- اختيار الإدارة التعليمة التابع لها الطالب.

3- إدخال رقم جلوس الطالب.