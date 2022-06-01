مقتل رجل خمسيني على يد شاب بالفيوم.بسبب70 جنيه

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701302/مقتل-رجل-خمسيني-على-يد-شاب-بالفيومبسبب70-جنيه

لقي رجل خمسيني مصرعه، في عزبة مأمون بالفيوم، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شاب، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأيدي، فيما أخرج الشاب من بين طيات ملابسه سلاح أبيض"كتر"، وقام بتمزيق جسد الرجل الخمسيني دون شفقة أو رحمة حتى سقط غارقا في دمائه،وفارق الحياة متأثرا بجراحه وذلك على مرأى ومسمع الأهالي.

دوت الخليج

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع رجل في العقد الخامس من العمر، تمزيقا بـ"كتر" على يد شاب في عزبة مأمون بمنطقة الصوفي بنطاق القسم، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما على 70 جنيها.

تفاصيل الواقعة

وانتقل على الفور، ضباط قسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع خمسيني يدعى "توبة" على يد شاب شهرته "بلية"، بسبب مشاجرة بينهما على 70 جنيها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ سبب المشاجرة هو ثمن "جوز حمام"، حيث اشترى المتهم جوز حمام من القتيل مقابل 70 جنيها، إلا أنّه ماطل في السداد ورفض دفعها، فطالبه المجني عليه بسداد المبلغ، ونشبت بينهما مشاجرة أدت إلى مقتل المجني عليه.

انتداب الطبيب الشرعي

وانتشرت قوات الشرطة بمسرح الجريمة، وألقت القبض على المتهم بالقتل، كما فرضت كردوناً أمنياً حول منزل القاتل، لحفظ الأمن في المنطقة، ومنع نشوب مشاجرة أخرى بين أسرة القتيل وأسرة القاتل للأخذ بالثأر، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير تفصيلي بالإصابات وأسباب الوفاة.