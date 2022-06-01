السكة الحديد تنعي خفير منفذ الفبريكا الذي لقى مصرعه أثناء إنقاذه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:26 مساءً - اصدرت هيئة السكة الحديد بيانا اليوم اشارت فيه الى انه اثناء مرور جرار سكة حديد مفرد من على منفذ الفبريكا الموجود بين محطتى ببا و طنسا بخط القاهرة السد العالى تلاحظ إلى السيد / محمد محمود قرني - خفير المنفذ سيدة تعبر المنفذ المغلق والمنتظم أضواؤه وأجراسة من الجهة المخالفة وأغشي عليها فهب مسرعاً لإنقاذها وإبعادها عن السكة فاصطدم به الجرار مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الإلتزام بقواعد المرور من على المنافذ والبعد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق الارواح وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات

وتنعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفقيد بمزيد من الأسى والحزن سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته