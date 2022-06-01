ميناء دمياط اليوم يستقبل 13872 طن ويصدر 30792 طن بضاع خلال 48...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:26 مساءً - أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13872 طن تشمل : 200 طن اسمنت معبأ و 200 طن صويا و 3212 طن رمل و 10260 طن بضائع متنوعه .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30792 طن تشمل : 17457 طن حديد و 13335 طن ذرة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 9655 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 305545 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3854 شاحنة .