63132 طالبا وطالبة.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الإمتحانات والتى يؤديها 63132 طالبا وطالبة بدأت وسط إجراءات احترازية مشددة من خلال الاستعانة بالكواشف الحرارية على مداخل الجامعة، توفير أطقم طبية بكل الكليات، وتخصيص غرف للعزل للحالات المشتبه بها، فضلا عن توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه، مع التشديد على الطلاب لارتداء الكمامات، التباعد بينهم وعدم إستخدام أدوات الغير.



وأضاف الدكتور عبدالناصر يس أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كل سبل الراحة للطلاب من تهوية جيدة، الرعاية الطبية، إلى جانب تقسيم الامتحانات إلى فترتين زمنيتين فى اليوم الواحد وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لكل مستوى دراسى وبالتبادل لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان، موضحا أن الكلية قللت أعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك حرصا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وقال الدكتور كريم مصلح صالح أنه يؤدى الإمتحانات 10874 طالبا وطالبة بكلية الآداب، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 6 يوليو 2022، يمثلون 4 فرق دراسية، موزعين على 202 لجنة امتحانية على فترتين صباحية ومسائية، وذلك من خلال 3 مقار امتحانية فى مبنى كلية الآداب، ومبنى كلية التربية، ومخيم مجهز بكافة مقومات الراحة.

ومن جهته قال الدكتور محمود مراد وكيل الكلية للتعليم والطلاب أن أعمال الامتحانات واللجان والكنترولات يشرف عليها ما يزيد على 500 عضو هيئة تدريس وأعضاء هيئة معاونة وعاملين يؤدون أعمال الملاحظات والمراقبات والتصحيح الإلكترونى والرصد للدرجات والمراجعات النهائية للدرجات.

جدير بالذكر أن جميع الامتحانات بالكلية تتم من خلال نموذج "البابل شيت"، وأن كل عمليات التصحيح والرصد تتم إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشرى لضمان خروج نتائج الطلاب بكل دقة وموضوعية.