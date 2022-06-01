انطلاق جلسات المؤتمر العربى الـ19 لرؤساء أجهزة المرور

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربى التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور المنعقد بحضور كل من: العميد مهندس محمد بن عوض الرواس رئيس المؤتمـر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب بالحضور، وأعرب عن تقديره البالغ للرعاية الكريمة التى تحيط بها تونس العزيزة المجلس وأمانته العامة، موجهاً كل الشكر والعرفان والتقدير.





كما وجة إلى وزراء الداخلية العرب كل التقدير والامتنان للدعم الكبير الذى يوفرونه لأمانتهم العامة، وللجهود المحمودة التى يبذلونها لتعزيز مسيرة التعاون الأمنى العربى.

وقال كومان فى كلمته "تجتمعون اليوم حُضوريا بَعد أن فرضت جائحة كوفيد 19 عقد مؤتمركم الماضى عن بُعد وحرمتنا من اللقاء بكم وجها لوجه. واسمحوا لى أن أجدد بهذه المناسبة الإعراب عن تقديرنا البالغ للدور البناء الذى قامت به أجهزتكم الموقرة فى التصدى لهذه الجائحة وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحى مما كان له إسهام كبير فى تقليص عدد الضحايا، مُكبرين كل الإكبار التضحيات العظام التى بذلها رجال ونساء المرور فى سبيل أداء هذه الرسالة النبيلة وتحمُّل هذه الأمانة الجسيمة".

وأضاف "تستأثر المستجدات فى مجال السلامة المرورية بنصيب وافر من جدول أعمالكم اليوم من خلال بندين يُترجمان حرصكم على مواكبة المستجدات فى مجال حوادث الطرق والحد منها ومن آثارها الكارثية. ويتعلق أول هذين البندين بالازدياد المطّرد لاستعمال الدراجات بدوافع عدّة منها الصحى المتعلق بالمحافظة على اللياقة البدنية وتجنب أمراض العصر ومنها البيئى المتعلق بالحد من انبعاث الغازات المتسببة فى الانحباس الحرارى وما ينتح عنه من تقلبات مناخية وخيمة علاوة على السعى إلى تجنب الاختناقات المرورية وتقليص كُلفة الطاقة. ولئن كُنّا نُشجع استعمال الدراجات خاصة الهوائية والكهربائية للدوافع المذكورة آنفا فإنه لا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا تداعيات هذا الاستعمال على السلامة المرورية وما يقتضيه من اتخاذ إجراءات على أصعدة متعددة منها التوعية المرورية والتخطيط العمرانى وتجهيز الطرقات إلى غير ذلك من التدابير التى تكفل الاستعمال الآمن للدراجات على الطرق".

وأوضح "أما الموضوع الثانى فيتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى فى تعزيز السلامة المرورية. وكما تعلمون جميعا فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى شتى جوانب الحياة البشرية ما فتئ يزداد ويتعزّز يوما بعد يوم. فقد بات يُعتمد عليه فى مجالات الطب والزراعة والتعليم والنقل والعمران إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. وإن هذا الاعتماد مُرشح كما هى سُنة الحياة الى الازدياد بوتيرة متسارعة فى السنوات القادمة".

وتابع "لا شك أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يُسهم بصورة فعّالة فى السلامة المرورية فى مُستويات عدة منها على سبيل المثال تجهيز المركبات بالنظم الآلية التى تساعد على الحد من الحوادث مثل وسائل الاستشعار المتعددة وبرامج التحكم الآلى المختلفة".

ولفت إلى أنه "إلى جانب هذين الموضوعين سيكُون هذا المؤتمر مناسبةً لتبادل المُمارسات الفضلى من خلال استعراض تجارب بعض الدول فى مجال تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، بما يسمح للدول الأخرى بالاستفادة من هذه التجارب فى تعاطيها مع معضلة حوادث المرور".

واختتم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمته "وفى إطار تبادل الخبرات يندرج كذلك البند المتعلق باحتفالات الدول الأعضاء بأسبوع المرور العربى وما تنظمه من فعاليات بهذه المناسبة الهامة.. يُسعدنى فى الختام أن أرحب بسعادة المستشار الذى يُشاركنا فى أول يوم عمل له كمستشارٍ للأمين العام مُتمنين له دوام التوفيق، كما أجدد الترحيب بكُم جميعاً، واثقا من أن هذا المؤتمر سيُسهم بما سيُسفر عنه من نتائج بنّاءة فى تعزيز السلامة على الطرقات العربية".