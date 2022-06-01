مصرع خفير حاول إنقاذ سيدة فقدت وعيها على القضبان فى بنى سويف

وأشار بيان الهيئة، إلى أنه أثناء مرور جرار سكة حديد مفرد من على منفذ الفبريكا الموجود بين محطتى ببا وطنسا، تلاحظ إلى محمد محمود قرنى خفير المنفذ سيدة تعبر المنفذ المغلق والمنتظم أضواؤه وأجراسة من الجهة المخالفة وأغشى عليها فهب مسرعا لإنقاذها وإبعادها عن السكة فاصطدم به الجرار مما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وأهابت الهيئة بالمواطنين الالتزام بقواعد المرور من على المنافذ والبعد عن السلوكيات السلبية التى تتسبب فى إزهاق الأرواح وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات.
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