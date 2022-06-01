التعليم تكشف عن موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 26/6/2022، وتستمر حتى 19/7/2022.
وتعقد امتحانات هذا العام ورقيا بالكامل بنظام الـ"بابل شيت"، وتوضع جميع الأسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد القائم على قياس مهايات الفهم والتحليل والإبداع بعيدا عن الحفظ والاسترجاع.
وخلال الامتحانات، تسلم وزارة التربية والتعليم، للطلاب "مجلدا للمفاهيم"، يضم كل ما يتضمنه المنهج من: مفاهيم، قوانين، خرائط، صور وغير ذلك، مما يحتاجه الطالب للإجابة على الامتحانات ويغينه عن الحفظ، ويحقق فلسفة الـOpen book.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم، نسخا رقمية من مجلدات المفاهيم للشعب الثلاث: علمى علوم، علمى رياضة، وأدبى، حتى يطلع عليها الطلاب قبل الامتحان من خلال الرابط التالى: https://moe.gov.eg/ar/openbook-books
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