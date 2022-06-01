عاجل.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية أوروبا: شريك مصر التجارى الأول

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أكد المكانة الهامة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى ومؤسساته فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، على خلفية كون أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبى فى عملية التنمية التى تشهدها مختلف القطاعات فى مصر، ومعربا فى هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه؛ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبى عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، ومؤكداً اهتمام الجانب الأوروبى بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وفى ظل الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربى والأوروبى، ومحور صون الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل فى هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمى، خاصة فى مجالات الطاقة والغذاء.

كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك فى الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبى تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية فى قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.

كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع فى مسار عقد الانتخابات حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتى تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المفوض الأوروبى أشاد بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً فى المنطقة فى هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس.

كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس للمفوض الأوروبى أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا على الموقف المصرى الثابت فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولى ذو الصلة فى هذا الشأن.