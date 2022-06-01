مطلوب مهندس.. وظائف شاغرة بمدارس النيل الدولية

جدة - نرمين السيد - شروط التقدم للوظيفة وحددت الشركة عدة شروط للتقدم للوظيفة كالتالى: - أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا. - يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة فى العمل التكاملى لأعمال الصيانة مع المهندسين والفنيين بالتخصصات والإدارات المختلفة بالمدارس. - القدرة على إيجاد الحلول المناسبة وغير التقليدية للمشكلات الفنية المتعلقة بالمبانى والإنشاءات. - مقر العمل بالقاهرة وفى حالة العمل خارج القاهرة سيتم صرف بدل انتقال وإقامة مناسب طبقا للوائح المنظمة لذلك بالشركة. شروط شغل الوظائف - بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية فى التخصصات (مدنى – عمارة). - خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال الصيانة فى المنشآت والمبانى. - بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية فى التخصصات (ميكانيكا – كهرباء – ميكاترونيك). - خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال الصيانة وشبكات الكهرباء والحريق والإطفاء والكاميرات والإذاعة الداخلية والصرف فى المنشات والمبانى كلا فى تخصصه. - يفضل من له خبرة بإدارة الأعمال المثيلة سابقا. طريقة التقديم - يكون التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية وشهادتا الخبرة السابقة وكل المستندات الداعمة على البريد الإلكترونى: [email protected] - يبدأ تلقى الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 وحتى الأربعاء الموافق أغسطس 6 2022. - سيتم مراجعة وتقييم المستندات المرسلة وتحديد موعد اختبار تحريرى للمتقدمين والذى يتم على أساسه تحديد موعد المقابلة الشخصية للذين اجتازوا الاختبار وطبقا للتقييم المعد بمعرفة اللجنة المختصة فى ضوء شروط الإعلان. - يحدد الراتب حسب تاريخ التخرج والخبرات العملية بخلاف الحوافز الشهرية طبقا للجهد المبذول وانضباط الأداء.

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