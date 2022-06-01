البت فى تظلمات الانتخابات العمالية.. اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026، اليوم الأربعاء، البت فى التظلم من أصحاب الشأن فى نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال للمرحلة الثانية، تمهيدا لإيداع الأوراق غدا وبعد غد.





ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، البت فى التظلمات من التصنيفات النقابية والتى تشملها المرحلة الثانية 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف

وأكد سعفان، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بتظلم على النتيجة يتم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافى أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى هذه الانتخابات.