توريد 421 ألفا و94 طنا من الأقماح لشون وصوامع المنيا

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا أن جملة ما تم توريده من محصول القمح للشون والصوامع حتى اليوم الأربعاء، بلغ 421 ألفا و94 طنا وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها لاستقبال المحصول.





وأوضح محافظ المنيا فى بيان اليوم أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، مشيرا إلى أن المستهدف توريده من المحصول يصل إلى 450 ألف طن، مؤكدا استمرار التوريد حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114 وتليفونات (2320001 - 2342200).

وفى سياق متصل، شهد نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث والمشرف على كلية الزراعة الدكتور عرفه صبرى حسن بدء موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بدمو ودار الرماد.

واطمأن نائب رئيس جامعة الفيوم على حسن سير العمل مع المهندسين الزراعيين والعمال بالمزرعة، وأثنى على المجهود المبذول من الجميع لسرعة تسليم محصول القمح للمطاحن، مشيرا إلى أن تسليم المحصول للمطاحن أمر فى غاية الأهمية وفقا لتوجيهات الدولة المصرية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمحصول القمح.

ودعا نائب رئيس الجامعة كل المزارعين بالمحافظة إلى سرعة تسليم محصول القمح للصوامع والشون المعدة لذلك فى أسرع وقت.