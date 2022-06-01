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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701244/اليوم-الصرف-أسعار-السلع-التموينية-لشهر-يونيو-2022-والزيادات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن بدء صرف السلع التموينية للمواطنين وأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد، عبر منافذ التموين المختلفة على مستوى الجمهورية.

منافذ صرف السلع التموينية

وأوضحت وزارة التموين، عن توفر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بين بقالي التموين وجمعيتي المجمعات الاستهلاكية، يتوفر بها 26 سلعة تموينية مختلفة، كما حرصت شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للقابضة الغذائية، على صرف 9 آلاف طن من السلع الأساسية لتلك المنافذ، من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، تشمل «3 آلاف طن زيت - 4 آلاف طن سكر - ألف طن أرز - ألف طن مكرونة»، حيث تستعد المنافذ التموينية لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.

اسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو

وتنشر دوت الخليج أسعار السلع التموينية التي أقرتها الوزارة؛ حرصًا على عدم استغلال أي من بقالي التموين للمواطنين، موضحة أن أسعار السلع التموينية مستقرة خلال شهر يونيو رغم الارتفاع الذي شهدته الأسعار.

أسعار السلع التموينية:

- كيلو أرز معبأ: 10 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام سعره: 3 جنيهات.

- كيلو سكر معبأ: 10.50 جنيه.

- صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيهًا.

- لبن جاف 125 جرامًا سعره: 17 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

- زيت خليط 0.8 لتر سعره:23 جنيهًا.

- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

- مكرونة 800 جرام سعرها: 10.50 جنيهات.

- كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

- بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

- بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 1 كيلوجرام سعره: 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

ارتفاع أسعار السلع التموينية

ارتفعت أسعار بعض السلع التموينية منذ شهر مايو 2022، منها الزيت، حيث تم وقف طرح زجاجة الزيت سعة لتر بدءًا من الشهر الجاري، وطرح زجاجة زيت زينة 800 مللي بـ23 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا، كذلك زادت أسعار سلعة المكرونة بـ25 قرشًا، حيث أصبح سعر المكرونة زنة 400 جرام بـ 5.25، ووقف طرح أكياس مكرونة زنة 500 جرام.

كما تم زيادة أسعار جبنة تتراباك زنة 250 جرامًا لتصبح بسعر 7 جنيهات بدلًا من 6، ووزن 500 جرام بسعر 13 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.