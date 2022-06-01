وظائف شركة ريقي 2022 وطريقة التقديم

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - يستعرض دوت الخليج وظائف شركة ريفي 2022 حيث يرغب الكثير من الشباب التقديم عليها، فيما لايعرف البعض الآخر خدمات شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ويبحثون عن الخدمات التي توفرها.

شركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر

تعتبر شركة ريفي من أكبر الشركات التى توفر اقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وللشركه 29 فرع تغطي غالبية محافظات مصر من الاسكندريه حتي أسوان .

وتتميز شركة ريفى بمنح مؤسسي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من مختلف الأنشطة والمهن التجارية والصناعية والخدمية القروض التي يحتاجونها لتنمية وزيادة حجم نشاطهم بشرط ان يكون النشاط قائما منذ عام واحد علي الاقل ويتم السداد علي اقساط شهرية.

وظائف شركة ريفي

أعلنت شركة ريفي عن حاجتها إلي إخصائيين تسويق من الجنسين ومن مختلف المؤهلات لتسويق تلك القروض لدي أصحاب المحلات والانشطه المختلفه ومتابعتهم في السداد بانتظام شهريًا .

وتوفر الشركة مرتب ثابت وحوافز انتاج شهرية وتأمينات اجتماعيه وصحيه بعد التثبيت.

شروط وظائف ريفي

القدرة على التعامل مع الاخرين وتتميز باللباقة.

حسن التصرف.

القدرة على الاقناع.

يمكن التقديم في وظائف ريفي من خلال التواصل على ت 02/ 27041555 /27047171 /27043131 /27044567 / 27042111