انت الان تتابع تفاصيل خبر عبدالسند يمامة لـ دوت الخليج: من الضرورى أن لا يُختزل الحوار الوطنى فى الإفراج عن النشطاء وسجناء الرأى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701299/عبدالسند-يمامة-لـ-تحيا-مصر-من-الضرورى-أن-لا-يختزل-الحوار-الوطنى-فى-الإفراج-عن-النشطاء-وسجناء-الرأى

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، علي ضرورة أن لا تختزل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للحوار التى أحدثت حالة من الحراك الكبير بالمجتمع، فى الإفراج عن النشطاء وسجناء الرأى، مع أهمية ذلك طبعا، ولكن العفو بطبيعته منصوص عليه بالدستور والقانون.

دوت الخليج

وأضاف يمامة: من سلطة الرئيس أن يعفو، ولكن المسألة أبعد من ذلك، بأن نتحدث فى الحوار عن أهمية سيادة القانون وما يترتب عليه من إحترام أحكام القضاء، والضوابط والضمانات التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تصبح المسألة أبعد من ذلك، ومن يرتكب جريمة يُحاسب، وبالتالى يكون الأصل هو سيادة القانون وإحترام الضمانات المقرره فى قانون الإجراءات الجنائية.

عبدالسند يمامة: الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسى

وتابع رئيس حزب الوفد: قضيتنا ومشروع فى الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسى، الذى يرتبط به الاقتصاد، وما يشمه من حماية الحقوق والحريات،وتفعيل كافة صور الديمقراطية، وسيادة القانون بكافة إطارتها المختلفة، وهو ما يمهد الطريق الأفضل لبيئة الإقتصاد المتطور والاستثمار المتعافى وإصلاح كل المشكلات التى يعانى منها المجتمع.

هذا و أجرى موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حوارًا مع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى ضوء اللقاءات والحوارات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسى والبرلمانى، بشأن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية.