النائب عادل عامر لـ دوت الخليج: مؤتمر مصر تستطيع يعكس خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701295/النائب-عادل-عامر-لـ-تحيا-مصر-مؤتمر-مصر-تستطيع-يعكس-خطة-الدولة-للنهوض-بالصناعة-الوطنية

أشاد النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بانطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، قائلا: المؤتمر جاء فى توقيت مهم لأنه يعكس خطة الدولة في مجال توطين الصناعة، باعتباره فرصة هامة لدعم جهود الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

دوت الخليج

الصناعة هي العمود الفقري لاقتصاد الدولة

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، يعد دليل واضح ورسالة للعالم أجمع بأن مصر ستكون بوابة السوق الإفريقي لتمتعها بالثروات والموارد البشرية الهائلة، لافتا أن الصناعة هي العمود الفقري لاقتصاد الدولة ومن خلال تستطيع الدولة التقدم لمصاف الدول الرائدة والمتقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من طفرة غير مسبوقة في النهوض بالبنية التحتية، مكنها من زيادة الإنتاج، ومن ثم مضاعفة الصادرات، مؤكدا أن القيادة السياسية سعت لحل مشاكل المصدرين ورجال الصناعة.

التعاون مع القارة الإفريقية لتحقيق التكامل الصناعي

كما أكد عامر، علي ضرورة تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية لتحقيق التكامل الصناعي بين دول القارة، وحتي نستطيع الاستفادة من المواد الخامة المطلوبة للصناعات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير فرص العمل.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي من خلال إعطائه عدة مزايا وحوافز تستطيع بدورها تشجيع وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع عامر: في نهاية الفصل التشريعي الأول كانت توصياتنا داخل البرلمان بالاعتماد علي تعظيم الزراعة والصناعة، لافتا أن الزراعة قامت بالتوسع في استصلاح الأراضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم استصلاح 2.5مليون فدان، وبعد ذلك يتم تصنيع هذه المنتجات وبالتالي تعظيم القيمة المضافة ومن ثم زيادة الإنتاج وبعد ذلك التصدير للخارج، لافتا أنه تم فتح ملف الصناعة والاهتمام بالصناعات النسيجية وإعادة صناعة القطن للاهتمام بها و لكي يغزو المنتج المصري الأسواق العالمية،