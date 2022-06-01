انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الخميس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701294/شبورة-ونشاط-للرياح-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-الخميس

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، أما ليلًا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر موقع تحيا مصر درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على كافة محافظات الجمهورية.

التوقعات الجوية في مصر غدًا الخميس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تكون شبورة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على مختلف محافظات مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 35 21

- الأسكندرية 29 20

- طنطا 34 20

- دمنهور 30 20

- مرسى مطروح 27 20

- السلوم 29 19

- سيوة 36 19

- بور سعيد 29 20

- الزقازيق 36 21

- الإسماعيلية 36 20

- السويس 35 20

- رفح 29 19

- نوبيع 36 23

- كاترين 30 14

- شرم الشيخ 35 27

- الغردقة 34 26

- الفيوم 35 23

- المنيا 35 22

- أسيوط 35 23

- الأقصر 38 25

- أسوان 39 26

- الوادي الجديد 38 26

- حلايب 30 23

- شلاتين 35 26