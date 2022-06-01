انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن عن رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701293/رسميا-مانشستر-يونايتد-يعلن-عن-رحيل-النجم-الفرنسي-بول-بوجبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عبر موقع ، عن رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المقر رحيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا بعد أنتهاء الموسم فى مسابقة الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على نظيره برايتون.