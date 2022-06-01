محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح  75.5%

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701289/محافظ-بني-سويف-يعتمد-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-للعام-الدراسي-20212022-بنسبة-نجاح- 755

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و 700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً، وطالبة، ونجح منهم 42ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98%، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة، حضر منهم 534 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

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وتقدم المحافظ، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر2030.

ضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل وهم بالترتيب:

- روضة محمد سيد محمد (280 درجة) مدرسة الرياض ع بنات ناصر

- كريم عبد العليم عبد الحميد محمد( 280 درجة) مدرسة سان مارك ع م لغات

بني سويف - كريم محمد سالم أحمد ( 279.75 درجة) مدرسة الشعب ع بنين_

-بني سويف - سيف محمد إبراهيم جلال( 279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ع م

-بني سويف - يوسف رجب أحمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة

- ناصر - عمر محمد مدحت محمد ( 279.75 درجة) مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات

– بني سويف - بسملة محمد مبروك عبد العظيم ( 279.75 درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية

- بني سويف - عبد الرحمن محمد محمد محمود ( 279.75 درجة) مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات

- الفشن - شهد عزت محمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة الفشن ع بنات –

الفشن - ضحى خالد توفيق سيد ( 279.75 درجة) مدرسة سيد عبد القادر ع م - ناصر

مؤشرات النجاح بإدارات المحافظة

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول، من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 91.70%، ثم إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 79.70%، وإدارة ببا في المركز الثالث بنسبة 78.67%، واهناسيا في المركز الرابع بنسبة نجاح 76.63%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 69.50%، وإدارة سمسطا بنسبة 63.25%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 55.76%.

يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، وعقدها في الفترة من 17 إلى 23 مايو الماضي، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة، وتم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.