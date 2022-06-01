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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701286/بعد-التأجيل-أكثر-من-مرة-الموعد-النهائي-للحكم-في-قضية-جوني-ديب-وآمبر-هيرد

ينتظر الجمهور ومتابعي السينما العالمية آخر تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد والحكم النهائي به والمقرر له اليوم الأربعاء بعد التأجيل أكثر من مرة.

دوت الخليج يرصد تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد

الحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

بدأت هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص في عقد جلسات المداولة في الحكم، منذ 27 مايو الماضي وذلك بعد ستة أسابيع متواصلة من المحاكمة التي جذبت أنظار العالم، ما بين سماع أقوال الشهود وعرض عدد من الوثائق.

وتستأنف هيئة المحلفين مداولاتها لليوم الثالث في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، اليوم الأربعاء بعد مداولات امتدت على مدار 7 ساعات أمس الثلاثاء وساعتين يوم الجمعة المقبل وذلك إذ لم يتم تحديد موعد إعلان الحكم النهائي.

ومن المتوقع أن يستغرق الحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد وقتا أطول من المتوقع، ومن المقرر أن تعلن القاضية بيني أزكاريت الحكم بمجرد التوصل إليه، ومن جانبها قالت كاثي روسون مراسلة موقع «Law & Crime» المتخصص في تغطية المحاكمات، إن قرار هيئة المحلفين قد يستغرق أسبوعا قبل إصداره.

أزمات جوني ديب وآمبر هيرد

وتابعت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: «المحاكمة استغرقت ستة أسابيع، لذلك هناك الكثير من الأمور التي على هيئة المحلفين أن يأخذوها بعين الاعتبار».

ويشار أن جوني ديب يقاضي زوجته السابقة آمبر هيرد، ويطالب تعويض 50 مليون دولار، ويتهمها بالتشهير به من خلال مقال رأي كتبته عام 2018 تصف نفسها بأنها «شخصية عامة تعرضت للعنف المنزلي».

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ومن جانبها قدمت آمبر هيرد دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار ضد النجم الأمريكي، بعد أن وصف محاميه مزاعمها بأنها خدعة، حيث يتهم كل منهما الآخر بتدمير حياته المهنية، وتضمنت الشهادة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع سلسلة من التفاصيل المروعة لزواجهما، حيث شهدت الفنانة أن جوني اعتدى عليها جسديًا أو جنسيًا أكثر من اثنتي عشرة مرة.