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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701281/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-إيطاليا-والأرجنتين-قبل-مباراة-اليوم

يدخل منتخب إيطاليا ضد نظيره الأرجنتين مباراته اليوم الأربعاء، ويستضيف ملعب ويمبلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقين من قبل فى 5 مواجهات بالمونديال، كان آخرها في 1990 بإيطاليا، حيث انتصرت الأرجنتين في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف مثله.

منتخب إيطاليا بملحق تصفيات كأس العالم 2022

التقي منتخب إيطاليا مع نظيره القاري منتخب شمال مقدونيا ، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء الدور الأول من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

قائمة منتخب إيطاليا في ملحق التصفيات

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي".

خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس".

خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي".

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو".