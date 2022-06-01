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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701274/الكشف-على-1950-مواطنا-من-أهالي-الخفيج-بالإسماعيلية-خلال-قافلة-طبية

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج الصحية التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وفي إطار خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية. وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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واستهدفت القافلة خلال اليومين 1950 مواطن تم الكشف عليهم في 12 تخصص متنوع شملت تخصصات ( الأطفال و الأنف و الأذن و الجلدية و النساء و تنظيم الأسرة و الجراحة و الأسنان، و عيادة اخري للإعتلال الكلوي وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي) بالإضافة إلى 6 عيادات خارجية وبالإضافة أيضا إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما عملت القافله استبيان و استطلاع لرأي الجمهور وإعداد التقارير الطبية وبيان بحاله المرضى الذين يحتاجون عمليات أو فحوصات أكثر دقه والتسجيل الطبي للتذاكر الخاصه بالمرضى طبقا للاكواد المرضية والعلاج الدوائي.

تقدم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية لنحو 1000 مواطن

وصرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج و الإحالة المجانية لنحو 1000مواطن خلال اليوم الأول و 950 مواطن خلال اليوم الثاني في جميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.