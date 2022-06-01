استغاثة من معهد صفط اللبن الأزهري: «الحقونا الطلاب بيحدفوا بالحجارة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:30 مساءً - قال الشيخ ايمن عبد الغنى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن الأمن الإدارى بمنطقة الجيزة الأزهرية تحرك تجاه معهد صفط اللبن الإعدادى الثانوى بنين، وذلك لتأمين المراقبين، بعد نشر استغاثة عدد من المدرسين، من قيام بعد الطلاب برشق المدرسين عقب خروجهم فى آخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية.

واستغاث المدرسون بالمسئولين، لمساعدتهم على الخروج من المعهد، بعد وقوف عدد من الطلاب على الطريق الدائرى الملاصق للمعهد، ورشق المدرسين بالطوب والبيض، مما أجبرهم على العودة مرة أخرى للمعهد للتحصن به من تعدى الطلاب عليهم.