القومي للمرأة يتوجه بالشكر والتقدير للأعلى للإعلام على اصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:29 مساءً - يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بكل الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي القدير الاستاذ كرم جبر على اصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الدينية و قضايا المرأة المصرية، الأمر الذي يتفق مع الكود الاخلاقي لمعالجة قضايا المرأة المصرية في وسائل الإعلام، الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القلينى في عام ٢٠١٨ و تم اقراره في المجلس الأعلى للإعلام في العام نفسه ،

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التحيه إلى أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إهتمامهم بقضية التناول الإعلامى لقضايا المرأة ، مؤكدة أن القضية على مستوى عالي من الأهمية خاصة أن التناول الإعلامي لقضايا المرأة في الإعلام يؤثر بشكل كبير على صورة المرأة في المجتمع، حيث يلعب الإعلام دور بارز في تشكيل الرأي العام ورؤيته وتوجهاته ويستقى معظم الأفراد معلوماتهم منه، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس مع كافة مؤسسات الدولة لتمكين المرأة والتأكيد على أهميه احترام وتقدير مكانتها في المجتمع .

وأكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنه الاعلام بالمجلس أن اصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الدينية و قضايا المرأة المصرية يكلل جهود عمل لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة بمؤازرة المجلس الأعلى للإعلام، مشيرة إلى أن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة قامت بإعداد علمي دقيق يشمل كافة البنود من اجل إصدار الكود الاخلاقي لتناول قضايا المرأة المصرية عن طريق لجنة من خبراء الإعلام في مصر، حتى تم اعتماده و توزيعه على كافة المؤسسات الإعلامية في مطلع عام ٢٠١٨ ، ثم توالت جلسات التدريب على المعايير المتضمنة فيه في العديد من المؤسسات الإعلامية و الصحفية، و كان له الأثر الكبير على تطور معالجة قضايا المرأة المصرية في الدراما التليفزيونية و البرامج و الاعلانات، على مدار الاعوام كما رصدته و اشادت به كافة الجهات المعنية،