القوى العاملة: اليوم البت في التظلم في نتيجة الانتخابات العمالية وممثلي شركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:29 مساءً - أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، اليوم الأربعاء (أول يونيو 2022)، البت في التظلم من أصحاب الشأن في نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال للمرحلة الثانية ، تمهيدا لإيداع الأوراق غدا وبعد غد(الخميس والجمعة 2 و3 يونيو 2022).

ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوي 27 محافظة، البت في التظلمات من التصنيفات النقابية والتي تشملها المرحلة الثانية ١4 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف

وأكد سعفان ، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من يتقدم بتظلم علي النتيجة يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، مشيرا إلي أنه يتابع علي مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة يوميا ، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافي أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية في هذه الانتخابات .