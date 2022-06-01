فعاليات مبادرة ««أنت أقوى»» بمركز طب أسرة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:29 مساءً - فى إطار المشاركة المجتمعية لهيئة الرعاية الصحية، حرص مركز طب أسرة تعاونيات الزهور وهو إحدى مراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على تفعيل الدور المجتمعي فى رعاية ذوى الهمم

حيث قام المركز بتفعيل مبادرة انت أقوى

حيث قام المركز باستضافة زهور وزهرات أبنائنا من ذوى الهمم المتفوقين والمتميزين رياضيًا ????️????والحاصلين على كثير من المراكز الرياضية والميداليات الذهبية???????? ويستحقوا كل الإهتمام والتقدير

وخلال الزيارة قام المركز بدوره فى تقديم الخدمة الطبية لهم فقد تم بالكشف على أسنان الأطفال للاطمئنان على صحة أسنانهم وتوعية ذويهم بضرورة المتابعة والتنظيف المستمر للأسنان

كما تم تقديم الدعم النفسى لهم ولذويهم إلى جانب تقديم شهادات التقدير وذلك تشجيًعا من هيئة الرعاية الصحية لهم على الاستمرار فى التميز وتم أيضًا تكريم مدربي الأطفال

وقد تمت مبادرة ««انت أقوى»»???? ????وتنسيقها من قبل إدارة رضاء المنتفعين بمركز تعاونيات الزهور

قام بتكريم الأطفال والإشراف على المبادرة كل من :-

↗️د/ رانيا فاروق مبروك - مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

↗️د/ محمد عصام طرابية - مدير مركز طب أسرة تعاونيات الزهور

↗️د/ إيمان عبد الهادي - مدير إدارة الإعلام والتوعية الصحية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

↗️د/ لمياء جابر - منسق لجنة رضاء المنتفعين بمركز تعاونيات الزهور

↗️أ/ ريهام جابر - مسؤول الشراكة المجتمعية بمركز تعاونيات الزهور