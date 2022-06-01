بنجاح 75.5%.. محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و700 طالب وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و852 طالباً وطالبة، نجح منهم 42ألفاً و173 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98%، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة، حضر منهم 534 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.





وتقدم غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق فى السنوات المقبلة، وفى الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدى الحقيقى الذى ينبغى أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030. حيث ضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل وهم بالترتيب: روضة محمد سيد محمد (280 درجة) مدرسة الرياض ع بنات_ ناصر

كريم عبد العليم عبد الحميد محمد( 280 درجة) مدرسة سان مارك ع م لغات_ بنى سويف

كريم محمد سالم أحمد ( 279.75 درجة) مدرسة الشعب ع بنين_ بنى سويف

سيف محمد إبراهيم جلال( 279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ع م _بنى سويف

يوسف رجب أحمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة - ناصر

عمر محمد مدحت محمد ( 279.75 درجة) مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات – بنى سويف

بسملة محمد مبروك عبد العظيم ( 279.75 درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية - بنى سويف

عبد الرحمن محمد محمد محمود ( 279.75 درجة) مدرسة سعد أبى وقاص الرسمية للغات - الفشن

شهد عزت محمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة الفشن ع بنات – الفشن

ضحى خالد توفيق سيد ( 279.75 درجة) مدرسة سيد عبد القادر ع م - ناصر

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بنى سويف جاءت فى المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 91.70%، ثم إدارة ناصر فى المركز الثانى بنسبة 79.70%، وإدارة ببا فى المركز الثالث بنسبة 78.67%، واهناسيا فى المركز الرابع بنسبة نجاح 76.63%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 69.50%، فإدارة سمسطا بنسبة 63.25%، وإدارة تعليم الفشن فى المركز السابع بنسبة 55.76%. تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، قد جرى عقدها فى الفترة من 17 إلى 23 مايو الماضى، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالياً وطالبة تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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