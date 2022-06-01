للعام الخامس.. «الدراسات الإفريقية» بجامعة القاهرة تحصل على الأيزو

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الدراسات الإفريقية العليا على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الخامس على التوالى، مشيرا إلى أنه تم تجديد الشهادة وفقا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.





وقال الدكتور الخشت، إن حصول الكلية على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميزها فى تطبيق المعايير الدولية للجودة، وأن الكلية حققت إنجازا باستمرار حصولها على شهادة الأيزو لـ 5 سنوات على التوالى، ويعكس استراتيجيتها للسير وفق خطة ورؤية جامعة القاهرة فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بجهود كلية الدراسات الأفريقية العليا ودورها الاستراتيجى نحو أبناء القارة الأفريقية لمد جسور التواصل والتعاون بين مصر والدول الأفريقية من بوابة البحث العلمى والتعليم الجامعى، مضيفا أن الكلية تؤدى دورا مهما من خلال إعداد الدراسات الاستراتيجية فى مختلف المجالات عن قارة افريقيا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن حصول كليات الجامعة على شهادات الأيزو يأتى نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة فى مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور عطية محمود الطنطاوى القائم بأعمال عميد الكلية، إن المواصفة الدولية ISO 9001: 2015 من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى، وتتضمن عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة مثل سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء، والتحسين المستمر، وتعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التى يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية لمختلفة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإدارى والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم فى تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإدارى وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.