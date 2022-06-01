سفارة مصر بالدوحة تبحث تعزيز التعاون فى قطاع النقل مع قطر

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى قطاع النقل بمجالاته المختلفة، خصوصًا التحول إلى وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة اتصالا باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022. وسلم الشربينى، خلال اللقاء، رسالة موجهة من وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى وزير المواصلات القطرى تتعلق بتفعيل التعاون بين البلدين فى مجالات النقل والمواصلات، على ضوء زيارة وزير النقل إلى الدوحة فى الفترة من 16-18 أبريل 2022.

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