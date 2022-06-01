حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على أكثر من 1800 مريض بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الدهتمون التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، واستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، هى: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. ووقعت القافلة الكشف الطبى المجانى على 1815 مريضًا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وعملت جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأقامت ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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