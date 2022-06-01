«المصرية للأقمار الصناعية»: إطلاق «نايل سات 301» من أمريكا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بدء الاستعداد لإطلاق أحدث اقمار الشركة (نايل سات 301 ) ليحل محل نايل سات 201 الذى ينتهى عمره الافتراضى 2028.





وقال أنيس فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالى موعدا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل التى أعقبت نقل القمر المصرى من مقر شركة تاليس بفرنسا حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

وأشار أنيس إلى أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالى عامين ونصف وكان مقررا أن يتم إطلاقه فى بداية العام لولا ظروف كورونا، مشيرا إلى أن "نايل سات 301 " يبلغ عمره الافتراضى 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201

واضاف ان القمر الجديد سيتوسع فى نطاق تغطيته بالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة الى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت واسعة النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

وأشار رئيس نايل سات أن توفير هذه الخدمة يحقق تكامل مع القمر المصرى (طيبة 1) وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائى من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمه.

وفيما يخص عمليات التشويش التى تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر قال أحمد أنيس أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن ايضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه.

كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقا جديدا لأقمار النايل سات.

وأشار أنيس إلى أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خصوصا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية.