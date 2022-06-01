التضامن تحدد خطوات استخراج كارنيه الأسر الكافلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن الخطوات تتضمن قيام الأسرة الكافلة باستخراج الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات الذى يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومى الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل، كما تقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعى باسم الطفل المكفول.
وأضاف البيان أن تقوم الأسرة الكافلة بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة أو من خلال الدفع الفورى لذات الحساب، والذهاب إلى الإدارة الاجتماعية فى محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه، وصور حديثة 4x6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.
كما تقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة.
وأشار البيان إلى أن الشركة المتعاقد معها ستقوم بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.
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