خلال زيارتها الميدانية لهيئة البريد..لجنة الاتصالات بالبرلمان تدعو لزيادة السيارات المتنقلة وماكينات الـ atm

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701285/خلال-زيارتها-الميدانية-لهيئة-البريدلجنة-الاتصالات-بالبرلمان-تدعو-لزيادة-السيارات-المتنقلة-وماكينات-الـ-atm

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهيئة القومية للبريد تشهد حالة من التطور الرقمى ليتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

دوت الخليج

خلال الزيارة الميدانية.. لجنة الاتصالات بالبرلمان تدعو لزيادة السيارات المتنقلة وماكينات الـatm لهيئة البريد

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة اليوم، للهيئة القومية للبريد وبحضور وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وقال: زيارة اللجنة اليوم لهيئة البريد، من الزيارات الهامة، لاسيما في الوقت الذى نتحدث فيه عن التحول القومى، وقيام الدولة بخطوات كبيرة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أن هيئة البريد كانت من أولى الهيئات التي طبقت التحول منذ العام الماضي، حيث أصبح من المتاح لدى مكاتب البريد استخراج براءة ذمة وشهادات ميلاد وغيرها من المستخرجات الرقمية. وتابع: تلك الخدمات الجديدة، من شأنها التيسير على المواطنين و توفير الوقت والجهد، كما تعيد الثقة بين الموظف الحكومى والمواطن.

وأشار بدوى، إلى أن اللجنة كان لها عدد من التوصيات بشأن الهيئة القومية للبريد، وهو ما التزمت به الهيئة وقامت بتنفيذه في اطار التعاون المثمر بين الهيئة واللجنة، موجها الشكر للهيئة على ذلك.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على عدد من التوصيات الجديدة لتطوير الهيئة القومية للبريد، منها العمل على زيادة عدد السيارات المتنقلة للبريد لتسهيل تقديم خدمات المعاشات بالقرى التي لم تصلها خدمات التحول الرقمى، وكذلك للتسهيل على ملايين المواطنين خاصة في أيام صرف المعاشات

وشدد النائب أحمد بدوي، على أهمية السرعة فى توصيل خدمات التحول الرقمى لمكاتب البريد التي لم يصلها التحول الرقمى حتى الآن.

وقال: اللجنة رصدت عدد من المكانب التي لم يصلها خدمات التحول الرقمى وستقوم بتسليمها للهيئة، مشيرا إلى أن من بين التوصيات التي تراها اللجنة، أهمية الإسراع في تركيب ماكينات atm، بمكاتب البريد التي لا يوجد بها ماكينات، مشيرا إلى أن نواب اللجنة أعدوا رصد كامل لمحافظات الصعيد والدلتا لرصد احتياجات المواطنين بمكاتب البريد.

وقال إنه من بين التوصيات، الاهتمام بأسر العاملين في الهيئة القومية للبريد لاسيما وأن لدى البريد نحو ٤٣ الف موظف، مايتطلب الاهتمام بهم وأسرهم، وهو ما يساعد في تطوير وتحسين بيئة العمل.

من جانبه أكد عبده علوان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد، الدعم المستمر من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سواء على مستوى تطوير الخدمات بالهيئة أو الدعم في موازنة الهيئة.