أزمة سقوط سيستم الامتحانات تسيطر على مناقشات "خطة النواب"..وانتقادات بتخصيص 800 ألف جنيه أدوات مكتبية رغم التحول الرقمي

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701283/أزمة-سقوط-سيستم-الامتحانات-تسيطر-على-مناقشات-خطة-النوابوانتقادات-بتخصيص-800-ألف-جنيه-أدوات-مكتبية-رغم-التحول-الرقمي

أثار أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشة الموازنة العامة لقطاع الاتصالات عن السنة المالية الجديدة 2022-2023، أزمة وقوع السيستم أثناء تأدية الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة.

دوت الخليج

أزمة سقوط سيستم الامتحانات تسيطر على مناقشات "خطة النواب”

وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: ما هي تكلفة تطوير المدارس ومن المسئول عن تعطل السيستم لأن وزارة التربية والتعليم تقول أن وزارة الاتصالات هي المسئولة عن ذلك؟.

وعقب الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات، قائلا: تطوير المدارس المسئول عنها وزارة التربية والتعليم، متابعا: أما بشأن التعطيل فنوعية التعطيل هي من تحدد المسئول فإذا كان كابل الانترنت فيكون السبب مسئولية وزارة الاتصالات.

وهنا عقب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، قائلا: سجلوا هذا الكلام فى مضبطة الجلسة، متابعا: وزارة التربية والتعليم يقولون إن وزارة الاتصالات هي المسئولة والاتصالات تقول غير ذلك.

وسجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظاتها على وجود بندين بمشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2022/2023 خاص بادوات كتابية ومكتبية تتجاوز ال800 الف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 768 الف جنيه للعام المالي الجاري، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا.

من جانبها ، طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرفة أسباب إدراج خاص بأدوات كتابية ومكتبية تتجاوز الـ800 الف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 768 الف جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة مقدرة ب32 الف جنيه، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا.

من جانبه عقب ممثل وزارة الاتصالات بأن الجهاز المركزي للمحاسبات يلزمنا بتقديم مستندات ورقية، مؤكدا أن الأمر يحتاج لتعديل تشريعي جديد.

وعقبت النائبة ميرفت اليكسان بأنها تريد معرفة نوعية تلك الأدوات الكتابية، ليرد ممثل الوزارة بأنها أدوات وأوراق كتابية.