سميرة عبد العزيز: أول أجر تقاضيته 136 قرش و"قال الفيلسوف" برنامج عمري

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701273/سميرة-عبد-العزيز-أول-أجر-تقاضيته-136-قرش-وقال-الفيلسوف-برنامج-عمري

تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز عن الكثير من أسرار بدياتها الفنية والعمل في الإذاعة من خلال مداخلة تلفزيونية لها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

دوت الخليج يرصد تصريحات سميرة عبد العزيز

تصريحات سميرة عبد العزيز

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة ببرنامجها الإذاعي "قال الفليسوف" الذي قدمته على مدار 40 عاماً استمر معلقة: “قال الفيلسوف كان فيه ثقافة وكل حلقة بتقدم ثقافة حتى ارتبط الناس به جدًا ولما كنا نتوقف كانت الناس تسأل واستمرينا عليه أربعين عامًا”.

وأضافت: “وإلى الآن لا زال يذاع ويعاد حتى أن هناك الآلاف الحلقات.. بقابل ناس يقولولي إحنا تعلمنا نطق اللغة العربية منك وببقى سعيدة إن البرنامج ساعد حد على تعلم اللغة العربية ونطقها الصحيح”.

وأشارت خلال تصريحاتها إلى أن الراحل حافظ عبد الوهاب هو من اختارها لتقديم البرنامج الإذاعي الشهير وقالت: "أنا أصلاً من الإسكندرية وكان وقتها مدير إذاعة الإسكندرية وقلتله إديني جواب لبابا شارو عشان أمثل في إذاعة القاهرة فأعطاني الجواب لبابا شارو قال فيه أهديك صوتاً جميلاً ومثقفاً فبابا شارو قعد يتريق”.

بدايات سميرة عبد العزيز بالإذاعة

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: “وقلي يعني إيه ياختي صوت مثقف؟ وبعتني لمدير البرامج الثقافية وأعطاني برنامج يحمل اسم أماكن لها تاريخ وقرأته أمامه قلي هايلة وبعد شهر قلي سيبي البرنامج ده واختاروكي لبرنامج قال الفليسوف وأنا وقتها زعلت وقلتله هتاخد مني برنامج مدته ربع ساعة وتديني برنامج خمس دقايق”.

واختتمت: “قلي ده برنامج يومي وهيتقال يوميًا في الإذاعة وفرحت جداً بيه.. برنامج عمري كنت بقدمه لحد 2011 وتوقف مع وفاة الحاج سعد وأول أجر تقاضيته 136 قرشًا".

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يشار أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز كان مسلسل وسط البلد الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وحقق العمل نسب مشاهدات عالية وقت عرضه وضم كوكبة كبيرة من النجوم في بطولته.