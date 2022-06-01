إعلام الشيوخ: علاقتنا مع المؤسسات الإعلامية تكاملية لتنظيم عملها ومساعدتها على مواجهة التحديات..فيديو 

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701271/إعلام-الشيوخ-علاقتنا-مع-المؤسسات-الإعلامية-تكاملية-لتنظيم-عملها-ومساعدتها-على-مواجهة-التحدياتفيديو

على هامش حديثه فى العيد الـ88 للإعلاميين..

أكد النائب محمود القط، أميتن سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاقة بين مجلسي الشيوخ والنواب، وبين المؤسسات الإعلامية المختلفة، كالمجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، علاقة تكاملية، لتنظيم عمل الإعلام فى مصر.

دوت الخليج

نائب التنسيقية يوضع علاقة البرلمان بالمؤسسات الإعلامية فى عيد الإعلاميين الـ 88

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال لقائه ببرنامج مباشر من مصر، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن البرلمان بغرفتيه يحرص على تطوير الإعلام ووصوله لأكبر مكانه ممكنه تليق بالشعب المصري، ليكون قادر على مواجهة التحديات، من خلال تغيير التشريعات القديمة وتعديلها، او وضع جديدة منظمة للعمل الإعلامي، إضافة إلى كيفية التعامل ميثاق الشرف الإعلامي وتعزيزه، وتقوية المؤسسات الإعلامية.

وتابع محمود القط ، أن الإعلام فى مصر متشعب، وأصبح متعدد الأوجه، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ يدعم حرية الابداع مع الالتزام الدستوري، مشيرا إلى كلمة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام،”أن دور المجلس يقتصر على تنظيم العمل الإعلامي وليس صناعة الإعلام، موضحا أن صناعة الوعي تتم من خلال الإعلاميين.

و هنأ أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع الإعلاميين فى مصر والعاملين فى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بـ عيدهم الـ 88، مؤكدا أهمية دورهم فى صناعة الوعي والمزاج العام للمجتمع من خلال البرامج المختلفة.