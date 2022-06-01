انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة مطرب شهير تصدم الجمهور.. وهذا ما حدث له بلحظاته الأخيرة على المسرح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701267/وفاة-مطرب-شهير-تصدم-الجمهور-وهذا-ما-حدث-له-بلحظاته-الأخيرة-على-المسرح

دوت الخليج يكشف كواليس وفاة كريشنا كومار كوناث

وفاة كريشنا كومار كوناث

ظهر المطرب الراحل كريشنا كوناث قبل وفاته يحيي حفل في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا داخل شرق الهند عندما أحس بالتعب، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، ليتوفى هناك وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة هندوستان تايمز، وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي نعيه للراحل وجمهوره.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية.. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه".

وكان المطرب الراحل قد قدم العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقاطع فيديو تظهر المطرب الشاب وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهر عليه علامات التعب والإعياء.

مرض كريشنا كومار كوناث على المسرح

وظهر المطرب الهندي الشهير في الفيديو الذي انتشر له على المسرح قبل وفاته بلحظات، وقد توفي المغني الهندى المعروف باسم كيه كيه k k، أمس الثلاثاء بعد إصابته بالأرهاق أثناء حفل موسيقي أقيم في أستاد مدينة كولكاتا شرقي الهند وشعر بالأرهاق على المسرح.

وعلى الفور نقل إلى المستشفى و فارق الحياة ورحل كريشنا كومار كوناث عن عالمنا عن عمر يناهز 53 عاما وقدم العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وحفلات غنائية.

اقرأ أيضًا

أحمد صيام: "العمل مع عادل إمام حلم ورعب شديد وهكذا اكتشفني جلال الشرقاوي"

ويذكر أن رئيس الوزراء كان قد كتب عن الراحل: "جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه”.