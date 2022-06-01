فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات البلاتينية.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701282/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-على-الشهادات-البلاتينية-تحيا-مصر-ينشر-التفاصيل

ينشر دوت الخليج فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات البلاتينية خاصة بعد وقف شهادة الـ 18% من البنك الأهلي المصري فالجميع بدأ يتساءل عن شهادات الادخار الآخري من البنك الأهلي المصري والفوائد عليها وتفاصيل التقديم.

البنك الأهلي المصري يوفر البنك الأهلى المصري الشهادة البلاتينية بعائد ثابت ومتغير ويرغب الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري معرفة كافة التفاصيل الشهادة البلاتينية الثابتة وكذلك الشهادة البلاتينية المتغيرة لتناسب احتياجات العملاء. الشهادة البلاتينية الثابتة من البنك الأهلي الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي سعر الفائدة إلى 8.5% سنوية تتغير بقيمة 0.25 % .

زيادة بحد أدنى 1000 جنيه.

يصرف ربع سنوي أي كل 3 أشهر.

تدوم مدة الشهادة 3 سنوات. جدير بالذكر أن الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري من أكثر الشهادات بيعين بين عملاء البنك الأهلي المصري على وجه العموم.

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