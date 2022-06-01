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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /701276/رابط-تقديم-المدارس-التجريبية-2022-محافظة-القاهرة

رابط تقديم المدارس التجريبي لعام 2022-2023، تصدر محركات البحث المختلفة، حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور عن موعد التقديم بالمدارس التجريبية لأبنائهم للعام الدراسي الجديد 2022 -2023، كذلك التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 - 2023.

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه موعد التقديم بالمدارس التجريبي لعام 2022- 2023، وخطوات التقديم والشروط اللازمة للقبول في المدراس التجريبي.

تقديم المدارس التجريبي 2022 - 2023 بالقاهرة

وبدأ صباح اليوم الأربعاء 1 يونيو، التقديم بالمدراس التجريبي لعام 2022 - 2023، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية سيتم إلكترونيًا عبر الرابط الذي وفرته الوزارة، بدءًا من اليوم وحتى 30 يونيو 2022.

شروط التقديم بالمدارس التجريبي 2022- 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، عدة شروط للقبول في المدارس التجريبية لعام 2022 - 2023، تمثلت في:

1- يتم التسجيل إلكترونيًا على البوابة المخصصة لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة.

2- ضرورة إدخال الرقم القومي للطفل بدقة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 9 سنوات ولا يقل عن 6 سنوات.

4- ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

5- في حالة قبول الطفل، يجب على ولي الأمر اصطحاب الطفل معه أثناء تقديم الملف الخاص به بالمدرسة.

رابط التقديم بالمدارس التجريبي للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022 -2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم، موقعًا إلكترونيًا خاص بالتقديم في المدراس التجريبي 2022 - 2023، عبر بوابة مركز المعلومات بالوزارة، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر رابط التقديم الإلكتروني لتقديم المدراس التجريبي من هـــنـــا.

2- إدخال الرقم القومي للطفل بدقة حتى يتم احتساب عمره إلكترونيًا.

القبول في المدارس التجريبي 2022 - 2023

ويمكن لأولياء الأمور متابعة حالة القبول أو الرفض لملف التقديم بالمدارس التجريبي، عبر نفس الرابط الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتقديم ملف الطفل ومتابعة القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط، ويجب الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية.